Jueves 15 de octubre de 2020, p. 36

Habitantes de la demarcación Cuajimalpa buscan crear una fuerza ciudadana para solicitar que el alcalde Adrián Ruvalcaba pida licencia al cargo mientras se realizan las investigaciones por la detención de funcionarios de su gobierno que fueron vinculados al grupo delictivo de Los Malcriados y se descarte que mantenía alguna relación con estos hechos.

Asimismo, recordaron que no es la primera ocasión que servidores públicos a su cargo están relacionados con el líder de la banda, Lenin Canchola, por lo que, indicaron, si verdaderamente quiere que se acabe la corrupción y mostrar que no está implicado, debe dejar el cargo y ser investigado, porque no puede ser juez y parte .

Los vecinos que promueven la petición en la web esperan recabar 200 firmas para hacer la solicitud formal. Tras 24 horas de haber lanzado la petición, el número de ciudadanos que apoya la iniciativa es de 132.

El viernes pasado, en un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia locales, en coordinación con la Secretaría de Marina, fueron detenidos dos servidores públicos de Cuajimalpa considerados por las autoridades como operadores logísticos y financieros de Lenin Canchola.