on tantos los supuestos que los opositores pasan como realidades demostradas que minan sus propias construcciones verbales. Construir alegatos sobre bases inciertas o francamente inexistentes debilita sus continuas y valentonas críticas. El objetivo de mellar al gobierno en su incesante trajinar para cambiar el vetusto régimen se torna cada vez más etéreo y lejano. Y no sólo eso, sino que, en el largo proceso de incesante y cotidiano golpeteo, han ido perdiendo de vista el horizonte hacia el cual dirigirse, tanto como el peso de sus usuales argumentos. Dan por sentado que AMLO ha desmantelado contrapesos; debilitado instituciones; elimina fideicomisos para usar sus recursos a discreción; regresa al presidencialismo de partido hegemónico o sueña con el poder concentrado. Son estas verdades , lanzadas con desparpajo, las que robustecen a detractores empedernidos de que su discurso será aceptado por el ancho público del país. Un supuesto por demás alejado de toda compostura y desconocimiento del sentir popular.

De este peculiar modo, el incisivo analista cree liquidar toda iniciativa o pronunciamiento desde su mera base. Lo derivado será, entonces y por esas sencillas sentencias, la unión indivisible entre religión y política. ¡Pum! Queda, sin embargo, resonando por ahí aquella teocrática sentencia neoliberal: no hay otro camino, este es el único, de doña Margaret, la heroína inglesa, misma sacerdotisa de la inexistente sociedad donde sólo se agazapan individuos. Para qué contrariarse frente a tan profunda reflexión de opinador consagrado. No queda sino aceptar la tajante definición de que el presente gobierno experimenta un sectarismo oficial comprobado. Tal vez incurra en relativa indiscreción exponer algo de mi experiencia directa. El Presidente, en distintas reuniones, ha expresado, repetidamente, lo siguiente: con respeto a su independencia, dignidad y autonomía solicito (a varios funcionarios) que me ayuden a completar estas ideas que les expongo. O esta otra, suplica: la primera tentativa será introducir las modificaciones buscadas para mejorar lo establecido respetando las leyes; sólo si esto no es posible se recurrirá a cambios de leyes pertinentes.

Habrá que dejar de lado, como otras innumerables frases redundantes de D. Dresser, esta, que afirma con insuperable seguridad: el gobierno no se rige por la seriedad, sino por irracionalidad. ¡Sopas! Muy bien, señora, asunto zanjado, ojalá y medite, aunque sea un ratito en su íntima e irracional furia. Y tanto este, como otros alegatos, salen a cuento para defender los liquidados fideicomisos. Sepan que sólo en transferencias, originalmente dedicadas para apoyar la ciencia y tecnología, se desviaron a grandes empresas 30 mil millones de pesos durante los gobiernos panistas y otros 50 mil millones de pesos con Peña Nieto. Son cuentas de la ASF, de Fonden, de Conacyt y de otros investigadores (C. Fernández V., La Jornada). No eran, como se puede constatar, dineros menores los desusados.