Ángeles Cruz y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de octubre de 2020, p. 15

Como rector extraordinario, así como académico y funcionario recto y apasionado, recuerdan ex colaboradores y colegas a Guillermo Soberón, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretario de Salud que falleció el lunes.

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Diego Valadés, quien se desempeñó como abogado general de la UNAM durante el rectorado de Soberón –entre 1973 y 1981–, lamentó el fallecimiento: Hoy se apagó la vida del doctor Guillermo Soberón, inolvidable rector magnífico de la UNAM . En un mensaje en su cuenta de Twitter expresó que Soberón fue ejemplo de entereza, rectitud y pasión por el saber libre. Su vocación social dejó huella profunda en la salud, la educación y la ciencia mexicanas .

Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, señaló que la muerte de Guillermo Soberón es una pérdida grande para un México necesitado de figuras como la suya, generosas, que inspiren confianza y serenidad en circunstancias complejas . En un mensaje difundido por la UNAM, De la Fuente, representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas, agradeció a Soberón sus enseñanzas, consejos y amistad. Descanse en paz .