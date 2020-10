Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de octubre de 2020, p. 11

Por considerar que no había condiciones, el presidente del Senado, el morenista Eduardo Ramírez, suspendió la sesión ordinaria, en la que comparecería ante el pleno el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y citó a reunión para este miércoles, en la que está agendada la asistencia del titular de la Secretaría de Educación Públuca (SEP), Esteban Moctezuma. En un mensaje en redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que no se llevaría a cabo la sesión. No hay condiciones”.