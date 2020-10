Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de octubre de 2020, p. 11

Integrantes de la Marina Mercante demandaron que el Senado discuta en parlamento abierto la minuta que deja el control de los puertos a la Armada de México, ya que no son personal de seguridad.

Somos personas que nos dedicamos al comercio, trabajamos en barcos, en empresas privadas , destacó el capitán Faustino Suárez Rodríguez, presidente de consultoría de profesionistas mercantes, con años en la Marina Mercante.

Con pancartas en las que se leía: Semar, saca las manos de la educación náutica , Militarización del transporte, no , No a la dictadura militar , No a la violación al artículo 129 constitucional , decenas de marinos mercantes y pescadores permanecieron en plantón afuera del Senado, pero se retiraron por la tarde. Ellos fueron los primeros en llegarar a la sede legislativa, a las 6 de la mañana.