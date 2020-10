Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de octubre de 2020, p. 8

Luego de que Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el cronograma para la tercera encuesta que defina la presidencia de Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, contendiente a este cargo, refrendó su exigencia de que el órgano electoral aclare la metodología aplicada por las casas encuestadoras, en tanto que Mario Delgado, también aspirante a este puesto, se dijo listo para el nuevo ejercicio.

Tras señalar que el INE no está facultado para hacer sondeos, Muño Ledo insistió: Quiero saber con qué criterio y a qué tipo de científicos invitaron para la elaboración de las encuestas realizadas hasta el momento, así como los parámetros para nombrar a los expertos que colaboraron en la definición de la metodología para las mismas.