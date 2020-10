P

ara todos aquellos que se rasgan las vestiduras y se cortan las venas por la desaparición de fideicomisos y la puntual revisión del gasto público, el presidente López Obrador les regaló una perla: a dos días de concluir el gobierno de Felipe Calderón se firmó un contrato con una empresa vinculada a Genaro García Luna para capacitar a tres funcionarios por 19 millones de dólares, de los que aún deben 6 millones. ¿Saben cuánto tiempo duró el curso de capacitación para tres personas? Hora y media , y ese es sólo un chanchullo de los muchos que aparecerán en la revisión de los 109 fideicomisos extinguidos. ¡Lo que vamos a encontrar!

Dicha empresa y sus capacitadores debieron ser dioses del Olimpo, porque de otra manera no se explica (aunque sí se sabe cómo y para qué se hacían este tipo de contrataciones ) cómo el gobierno calderonista aceptó pagar esa estratosférica cantidad: más de 211 mil dólares por minuto (algo así como 4 millones 431 mil pesos cada 60 segundos, o si se prefiere cerca de 7 mil 392 pesos por cada uno de ellos) de capacitación .

Así es: 19 millones de dólares por una hora y media, y la empresa exige que se le pague, porque les deben 6 millones de billetes verdes. Entonces, vamos a presentar una denuncia , indicó el mandatario. ¿Quién aceptó pagar esa cantidad y sin chistar firmó el contrato respectivo? Por las fechas que maneja López Obrador, en ese entonces el secretario de Hacienda era José Antonio Meade. Y se trata de un sólo contrato para capacitar a tres personas.