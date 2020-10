Critica racismo del galerista Bernardini

E

n una nota publicada el domingo pasado en nuestro diario, se informa que la familia de Francisco Toledo no autorizó el uso del nombre ni la imagen del artista en una subasta organizada por el galerista Diego Bernardini el 5 y 6 de octubre, al parecer en beneficio de la Cruz Roja. La subasta estuvo marcada por la opacidad y la forma de emplear el nombre y la imagen de Toledo.

El citado galerista calificó la oposición de la familia del artista de egoísta y celosa . Agregó que el oaxaqueño, en sí, y el artista oaxaqueño, son complejos, complicados . Y como se lo comentó una hermana de su mamá, el oaxaqueño es ladino, y sí, son muy ladinos .

El racismo en toda su plenitud.

En cuanto a la familia de Toledo, tanto Trine, esposa y compañera de muchos años de vida y de proyectos del artista, y sus hijos, tendrán muchos defectos, pero menos el de no honrar al mecenas y defensor del patrimonio cultu-ral y ecológico de México.

Espero que el señor Bernardini nunca visite Oaxaca. Aún está allí la huella de personajes ladinos y acomplejados”, como Benito Juárez, Ricardo Flores Magón, José Vasconcelos, Miguel Cabrera, Ma-cedonio Alcalá, Rufino Tamayo, Rodolfo Morales, Andrés Henestrosa, Rodolfo Nieto y Toledo. No está de más recordar el generoso apoyo de Francisco para la creación de nuestro diario. Y que reiteró siempre.

Iván Restrepo

Le asquea la derecha, sin ideas ni argumentos

Me indigna y asquea lo sucedido en la Cámara de Senadores con la comparecencia del doctor Hugo López-Gatell. Aberrante que personas como Lilly Téllez estén en ese espacio. Puro grito y denuesto sin argumentos. Bravatas y lugares comunes al por mayor.

De entrada le dice al doctor: usted no es bienvenido . ¿Quién es ella para hablar en nombre de todas y todos? Me indigna tanto odio de quienes rechazan el cambio, para mantener unos privilegios que ni siquiera ganaron con su trabajo, sino con corrupción y transas infinitas. Y como en el caso de esta señora, con un oportunismo vulgar.

No acaban de entender que este gobierno no es por decreto, sino una decisión de 30 millones de mexicanos, hastiados de tanta porquería política. La derecha es infame y farsante. Se tuvo que suspender la comparecencia del doctor porque no saben dialogar, no escuchan los argumentos del otro, desean imponer sus ideas de manera unilateral, todo con un fanatismo patético.