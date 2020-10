Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de octubre de 2020, p. 23

Buenos Aires. En una declaración enviada por la cancillería se informó que Argentina no suscribe la declaración del Grupo de Lima en la que expresa su apoyo a un supuesto mandatario que este país no reconoce (Juan Guaidó) y que nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela; además, no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en ese país con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global . También externa su preocupación por el llamado que se hace a una intervención extrarregional, que surge de la declaración emitida ayer.

El Grupo de Lima, integrado por 13 países del continente que no reconocen el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pidió a la Corte Penal Internacional que incluya en su examen preliminar sobre Venezuela las denuncias hechas por una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que aseguró que el régimen bolivariano comete crímenes de lesa humanidad .

Venezuela calificó el mes pasado ese informe de sesgado ; ningún integrante de esa misión viajó al país sudamericano dadas las restricciones derivadas de la pandemia y sus reportes se basaron en entrevistas hechas a distancia.

Argentina no envió representante a la reunión del Grupo de Lima, e hizo llegar su posición a los países miembros de ese mecanismo y manifestó que preocupa su llamado “a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la ‘restauración de la democracia y el estado de derecho’”.

Para el gobierno del presidente Alberto Fernández este llamado a una intervención que surge de modo casi abierto del comunicado del día de ayer, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe .