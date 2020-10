No vamos a aceptar la reubicación. Lo que planteamos es que saquen las vías férreas de la ciudad; son un peligro para la comunidad porque siempre habrá peligro de descarrilamientos, como ya ocurrió en años anteriores en este tramo , señalaron.

En un desplegado que difundió por redes sociales, el colectivo solicitó dialogar con el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, pero no han obtenido respuesta del funcionario.

No estamos en contra del Tren Maya porque sabemos que representa progreso. Lo que no queremos es que nos obliguen a abandonar nuestras propiedades, las cuales datan hasta de tres generaciones porque nuestros abuelos son los legítimos propietarios de los predios. No somos invasores porque llegamos mucho antes que el primer ferrocarril , insistió.

Campeche, Camp., El colectivo Tres Barrios, integrado por vecinos de las colonias La Ermita, Camino Real y Santa Lucía, en esta ciudad, rechazó evacuar viviendas para que avance el proyecto del Tren Maya y reiteró su planteamiento de que se reubiquen las vías férreas para que no crucen por la zona urbana de la ciudad debido a los conflictos viales y la contaminación auditiva que generaría.

Luego de que Jiménez Pons dijo que habrá diálogo, afirmaron que están abiertos a platicar, pero no permitirán que sean reubicados a causa de la construcción del Tren Maya, pues les asiste la razón.

Gutiérrez Cáceres advirtió que no permitirán que sean desalojados. “En primera, siempre se nos ha tratado como a invasores, cosa que no somos, porque contamos con documentos avalados por el Registro Público de la Propiedad que datan de 1893. No vamos a permitir que vengan a atropellar nuestros derechos.

No vamos a vender. Hemos estado aquí antes de cualquier proyecto ferroviario, 127 años nos avalan. No me voy a salir de mi vivienda nada más porque el gobierno quiere. Tengo derechos.

Indicó que esperarán a conocer las condiciones del diálogo propuesto, pero insistirán en que se respeten los derechos de los propietarios de las 400 viviendas.

La representante de vecinos del Camino Real, Lourdes Ganzo Rivera, afirmó que las 450 familias cuentan con títulos de propiedad, por lo que no permitirán su reubicación, como pretende el gobierno federal.

Si no nos quieren respetar, pues simplemente están poniendo su proyecto sobre nuestras vidas y nuestra seguridad .

Informó que cuentan con un amparo que obliga a detener las obras por la emergencia sanitaria, e interpusieron una ampliación del amparo a fin de solicitar que se quiten las vías, no es por capricho, sino por seguridad.