Miércoles 14 de octubre de 2020

Nueva York. Rapsody, una rapera nominada al Grammy, ha escrito quizás 15 versos este año para reflejar los tiempos –como dice– sobre la experiencia negra. Así que cuando Disney le pidió que escribiera una canción para un EP en honor a las vidas y justicia social de la comunidad negra, se preguntó: ¿De qué otra manera puedo hablar de lo que está pasando? .

Comenzó a pensar desde la perspectiva de una madre que perdió a su hijo asesinado por la policía, o un padre a cuya hija la mataron sólo por ser negra.

Rapsody creó el conmovedor rap Pray momma don’t cry. Dijo que se inspiró en los clásicos A change is gonna come de Sam Cooke y Mercy mercy me (The Ecology) de Marvin Gaye, que calificó como música hermosa, pero a la vez muy seria y real . Tras recibir el ritmo del veterano productor y frecuente colaborador 9th Wonder, Rapsody lo escribió pensando en Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, George Floyd, Sandra Bland, Trayvon Martin .