Políticamente desconozco cuál pueda ser el dictamen final, o si en su caso pudiera haber una reconsideración, o lo que pase en comisiones y en el pleno (de la Cámara de Senadores), pero aquí lo importante es visualizar la necesidad de que prevalezca ese recurso y, sobre todo, haya un apuntalamiento para generar un plan nacional, ya que no se ha elaborado hasta el momento, y hacerlo con énfasis en lo que estamos viviendo: tenemos un México pandémico, con problemas de salud muy agudos, en donde el tema de la activación física y el deporte social son fundamentales , planteó Aceves en entrevista.

Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de México, consideró que al margen de la administración de recursos y el destino final del Fondo del Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), lo más preocupante es la falta del Plan Nacional de Cultura Física y Deporte, pues más allá de que Ana Guevara deje o no la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para contender al gobierno de Sonora, es indispensable esa carta de navegación .

Hemos sido insistentes ante la Secretaría de Hacienda para que la Tesorería Federal no sólo sea el instrumento del recurso, sino también pudiera garantizar que el di-nero se mantuviera a su resguardo , recordó el medallista de lucha grecorromana en Los Ángeles 1984.

Destacó que el Estado mexicano está ante una oportunidad para poder relanzar el deporte y la cultura física con un enfoque social, preventivo en materia de salud pública , dijo, y citó que la AMO “ha fijado su postura sobre las prohibiciones de la comida llamada chatarra y hemos dicho que la salida no es esa, sino impulsar la educación física y reformular los contenidos de estos productos con la industria, y sobre todo hacer pilotos de las decisiones legislativas que se vayan tomando”.