Miércoles 14 de octubre de 2020, p. a10

La única vez que los equipos de la Liga Mx cedieron a sus jugadores el tiempo suficiente (dos meses) para alistar unos Juegos Olímpicos se ganó la medalla de oro en Londres 2012; no obstante, persiste la actitud reticente. Así ha sido históricamente , dijo Raúl Potro Gutiérrez.

Rumbo a Río de Janeiro 2016 yo quería tener al plantel un mes, pe-ro no se pudo y siempre hay que adaptarse , indicó el timonel. Ahora es el turno de Jaime Lozano, técnico de la Sub-23, quien hace unos días prácticamente pidió a los clubes que no tengan recelos, y prometió cuidar bien a los jugadores para no devolverlos lesionados o muy fatigados.

“Cuando me tocó a mí, yo quería hacer un trabajo amplio, alistar variantes y muchas cosas, sin embargo, se tuvo que realizar una concentración seccionada, unos días con algunos, otro grupo después y así, como se iba pudiendo. De esa manera se manejó.

Para Londres se dieron otras circunstancias, prestaron a los futbolistas y pudieron trabajar con amplitud, en consecuencia fue otro el resultado final. Ahora aparecen esas desavenencias, los equipos no parecen muy dispuestos a cooperar .