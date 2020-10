Es una idea super sugerente imaginar qué pasaría si fuera un lago, cómo se vería y qué podría yo hacer. Qué podría contar. No quería que todos los cuentos fueran de desencuentro, entonces desarrollé esa idea de que dos personas pudieran tener una cita ahí , en la misma Ciudad de México, pero cambiada.

El tercer soporte de Ansibles, perfiladores… es tratar de imaginar la Ciudad de México en el futuro, la urbe donde yo nací y crecí. Con esta idea de que en la ciencia ficción es importante tratar de imaginar el futuro desde aquí y no sólo el que nos dan de otros lugares , por ejemplo con el cuento en el que la capital está inundada.

Chapela (CDMX) explica que se trata de pensar en las relaciones humanas y qué tecnología podía ayudarme a explorarla de otra manera. La idea de que la única manera de conectar con alguien es acercarnos y convivir, pero hay fallos, a pesar de que hemos inventado muchísimos medios para hacer la comunicación más rápida y, supongo, nunca la haremos más eficiente. Los cuentos no son en favor ni en contra de la tecnología, pues la responsabilidad y las consecuencias de su uso recaen en nosotros .

La relación que tenemos con otras personas es una de las grandes expresiones de nuestra humanidad. Me interesaba este vínculo, en el que a veces ponemos en oposición la máquina y lo que es humano también , dice la narradora en entrevista con La Jornada.

▲ La presentación de Ansibles, perfiladores y otra máquinas de ingenio se transmitirá hoy en las páginas de Facebook de El Sótano y Editorial Almadía. Foto Reyes Torrijos

En otro cuento, Chapela aborda los espacios de la capital. Menciona que pensó en algo que sólo la escritura pudiera hacer, ya que “la ciencia ficción es un género super cinematográfico. Algo que juegue con los sentidos, porque uno no puede oler cosas a través de la pantalla: algo que hiciera que los sentidos de la protagonista se volvie-ran extraños.

Vivir en México ya es tan raro a veces que una capa nueva de sentido era tratar de hacer que la experiencia sensorial de la Ciudad de México, de por sí desbordante, fuera medio surrealista o tuviera errores, sobre todo en una urbe en la que siento que todo el tiempo hay errores de realidad, como los huecos en las calles .

Sobre su práctica literaria, Andrea Chapela explica: “desarrollo mi literatura como armar pequeños objetos de relojería o hacer rompecabezas mentales. Formar una historia es ir agarrando tanto sensaciones, ideas, cosas que me han contado y frases que he oído, e ir entendiendo que vivan todas juntas en el mismo universo y qué imagen crean.

En la literatura lo más importante no es dar la respuesta, sino plantear la pregunta. Comenzar a cuestionarse es a veces muy difícil, poner una duda en palabras o convertirla en historia, y no siempre tengo yo que dar la respuesta, pero puedo expresar y compartir las inquietudes y cuestionamientos que me hago. Son interrogantes grandes y pequeñas de las cosas que van pasando alrededor mío.

Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio será presentado por su autora y Yuri Herrera este miércoles a las 19 horas, a través del Facebook de Almadía y librería El Sótano; así como en el canal de Youtube del sello editorial.