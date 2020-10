En la ceremonia posterior, el Presidente narró que durante sus viajes por la República se ha acercado a los policías privados que vigilan edificios públicos “y les pregunto al oído, para que no les vayan a hacer algo, no vaya a haber represalias, les pregunto: ‘¿cuánto ganas?’, y ya me contestan: ‘salario mínimo’. Los explotan y no tienen prestaciones”.

Situaciones como ésta son las que deben cambiar, dijo: A veces se piensa que las resistencias, cuando hay una transformación, sólo se dan afuera; no, cuando hay una transformación, como ahora, las resistencias también las enfrenta uno adentro del mismo gobierno, pero como yo soy muy perseverante, no me rindo; entonces, aunque cueste trabajo empujar al elefante reumático, mañoso, no me canso de empujarlo para que camine .

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, señaló que recibieron al SPF con 4 mil 460 elementos, pero que para 2023 habrá 40 mil.

La ceremonia incluyó un homenaje a los ocho integrantes del SPF que han muerto a causa del Covid-19, cuyos familiares recibieron un reconocimiento y se escuchó en su honor el Toque de silencio.

A la ceremonia de graduación también asistieron los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.