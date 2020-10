Al término de su comparecencia, Novelo respondió a quienes preguntaron sobre el robo, como la panista Martha Márquez y los padres de los niños con cáncer. Hasta donde tenemos los documentos el robo existió, no somos un gobierno de otra naturaleza, somos un gobierno honesto preocupado por la población, preocupado por la salud y por la parte más frágil que no somos los ancianos, son nuestros niños .

En su comparecencia, aseguró que no hay suficiente información de que el Remdesivir se use como tratamiento para atender el Covid-19. Puedo decir con toda seguridad que está en un proceso de evaluación, cuando cinco, seis, siete países en el mundo lo han aprobado de 192 naciones no es suficiente, y además no se ha aprobado para el tratamiento específico .

Por otra parte, destacó que la instrucción que recibió del Presidente fue limpiar a esa instancia de la corrupción, hacerla ágil, transparente y eficiente , pues estaba inundada de corrupción y todavía hay quien la quiere corromper dentro actuando desde fuera y también viceversa .