Angélica Enciso y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 13 de octubre de 2020, p. 4

Sobre la disputa por la dirigencia de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no opinaba, que se pongan de acuerdo . Puntualizó que una cosa es el partido y otra el gobierno.

Partido, como su nombre lo indica, es una parte; gobierno es todo. Tenemos que representar a todo el pueblo , precisó.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, ante la pregunta de una reportera acerca de su opinión sobre el conflicto por la dirigencia de Morena, el mandatario señaló: no puedo estar hablando tanto de estos temas, además porque lo que quisieran mis adversarios, porque son muy obvios, es que yo me inmiscuyera en estos asuntos y no me corresponde . Agregó que tiene algunos otros asuntos que atender como para andar buscando meterme en otras cuestiones .