En una conferencia de prensa en la que profirió calificativos de manera insistente al también contendiente a la dirigencia morenista Mario Delgado, a quien señaló de zoquete , que injuria la democracia y estúpido , el ex embajador dijo que si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere partido, que me deje actuar .

Injuria a la democracia

No ganó (Mario Delgado), gané yo. Dice él que triunfó, pero estoy arriba de él, es un mentiroso falaz. Es una injuria a la democracia de este zoquete; cree que con dinero va a comprar la verdad. Este individuo es un hombre de plastilina, no tiene columna vertebral , señaló ayer el ex embajador.

Al preguntarle sobre las divisiones en el partido en medio de la contienda interna, agregó: Fractura, la de ellos. Nosotros rompimos con el PRI, los mandamos a volar, siempre he estado por la democracia; ¡que este estúpido me diga que no soy demócrata! He fundado instituciones democráticas internacionales .

Además, afirmó que Delgado desconoce la Constitución y lo comparó con Benito Mussolini: sin carácter, manejado por otra gente .