Este concierto, dijo, forma parte del Language Of Love Tour, un recorrido por sus cinco producciones, e incluirá canciones clásicas de su catálogo, seleccionadas a partir de una clasificación de las piezas favoritas de su audiencia mundial, entre las cuales figuran Every Breath You Take, de The Police; Creep, de Radiohead; Valerie, de Amy Winehouse, Do You Really Want To Hurt Me?, de Culture Club, y Get Lucky, de Daft Punk.

En esta ocasión me voy a dar un gusto especial de un formato de banda que me acompañará y estará lindo; es un gran esfuerzo y a la vez es una oportunidad única de estar conectados y llevar nuestra música a lugares a los que todavía no hemos llegado físicamente, así como adonde ya hemos ido , destacó.

Con respecto a ser considerada La dama del jazz, dijo que este apelativo emerge del afecto, así como lo es nuestra música. Ahora, en la situación que vivimos, estas caricias nos hacen muy bien .

El concierto en línea Karen Souza: Language Of Love Tour se transmitirá por la plataforma eticket Live el sábado 31 de octubre desde el Lunario a todo el mundo, a las 20 horas.

La venta de accesos electrónicos se llevará a cabo en cuatro fases. Habrá un Meet & Greet virtual con la intérprete.