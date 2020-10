El 8 de octubre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer un nuevo oficio (P429/2020), en el que se informa que las instituciones que apliquen medidas regulatorias para la reconversión de deudas, que no son obligatorias, deberán hacerlas válidas hasta el 31 de enero de 2021, y no hasta septiembre del próximo año, como anteriormente se tenía contemplado.

La regulación, que adecúa la publicada hace dos semanas, es más práctica y conveniente para el acreditado y el acreedor. Ahora tenemos que ir aplicando las medidas, atender a los clientes que van necesitando restructuras, que hayan diferido o no (sus pagos). Será un trabajo intenso y extenso, de todos los días, de trabajar con los clientes. Será una tarea que afinará el porvenir del año , dijo.

La anterior regla, de hace dos semanas y que fue criticada por los banqueros, establecía que en todos los casos el descuento sería de 25 por ciento.

En el caso de la vivienda, la mensualidad se reducirá 25 por ciento por un tiempo de 15 años, si es mayor, se reduce únicamente 15 por ciento. Las marcas en el Buró de Crédito prevalecerán, pero si el banco decide no acoplar este programa, entrará de una forma diferente la señal. Además, los acreditados sólo podrán ser beneficiarios en caso de estar al corriente de los pagos. Para los bancos, se permitirá hacer el pago de dividendos de 2019 y 2020.

Tenemos que afinar las condiciones para que sean adecuadas para los acreditados, el regulador y la banca, y eso es lo que hacemos ahora, tiene cosas más valiosas y mejores. La idea es seguir apoyando a los acreditados y puntualizar en algunas condiciones. Traer el plazo máximo al 31 de enero nos pone en una situación de mayor puntualidad entre acreedores y acreditado. Todos los clientes que tienen crédito y no entraron al diferimiento son elegibles también, entonces ya tenemos mayor claridad del impacto económico , refirió Niño de Rivera.

Son los mismos principios pero mejor detallados , agregó.

El titular de la ABM también rechazó que las instituciones bancarias no den los apoyos necesarios. “No es cuestión de apoyos, esto es caso por caso, quien dice que no apoyamos no sabe, pues construimos todos los días las soluciones.