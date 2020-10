Bautista parece un tanto apenado al hacer el conteo de su éxito como forjador de atletas de alto rendimiento y muy competitivos. Pero no niega que el reconocimiento no pedido reconforta a cualquiera.

Me percaté que llevo muchos años de trabajo fuerte y he obtenido buenos frutos , comenta todavía sorprendido por lo fresco de la noticia; hemos conseguido varias medallas olímpicas y juveniles, en total tengo 84 resultados destacados en mi trayectoria .

El máximo galardón que otorga el gobierno de México al deporte lo ha ganado en dos ediciones. En 2010 y 2014, Bautista fue premiado con el PND por su trabajo como entrenador. Esta vez será por la trayectoria abundante de conquistas y de formador de generaciones de clavadistas.

Conseguir medallas olímpicas es una misión que me he tomado muy personal , confiesa Bautista; que llegue esta noticia me hace sentir que tiene sentido ese esfuerzo. Todo lo que hacemos vale la pena porque significa algo para el país, logramos metas y eso la verdad que hace sentir muy bien a cualquiera .

Esta nominación además llegó en un año complejo para la humanidad y para los atletas. Por primera vez en esos 26 años de trayectoria, Bautista se alejó por tres meses de la fosa de clavados. La zozobra de ese tiempo la remedió concentrado en terminar la maestría en ciencias del deporte en la Escuela Nacional de Entrenadores. En junio, en medio del confinamiento sanitario, consiguió la titulación.