El nostálgico fado

La portuguesa Sara Correira ofrecerá un concierto el sábado a las 18 horas, que estará integrado por piezas de melancolía y soledad a partir de historias de vida.

El ímpetu emocional de la guitarra y la voz con texturas tonales son los componentes que hacen posible la existencia del fado, originado a principios del siglo XIX.

En el Cervantino voy a tocar material de mis dos álbumes. Cantaré fado tradicional y algunas piezas de mis referencias y de los mejores artistas portugueses, como Fernanda María.

Como parte de la programación internacional del FIC se presentará Seth Glier, cantautor, pianista y guitarrista que interpretará algunos de sus temas más recientes, como If It Wasn’t For You, que retoma aportes de la Nobel de la Paz Malala Yousafzai.

El músico estadunidense manifestó que, en medio de la incertidumbre que ha causado la pandemia, la música le ha ayudado a explicar lo inexplicable y que su proceso creativo ha cambiado.