E

l tema de la democracia participativa volvió a estar presente en las discusiones políticas; se ocuparon de él, medios de comunicación, partidos, académicos y politólogos independientes y no tanto; hasta un antropólogo social. Esto, con motivo de la resolución tomada por la Suprema Corte de Justicia, dando su visto bueno a una consulta pública, respecto de si se enjuicia o no a los ex presidentes de la época neoliberal.

El revuelo por la decisión del tribunal de mayor jerarquía en el país tiene importancia capital y constituye un paso adelante, que va de la democracia representativa que tenemos a una mejor que esperamos, más avanzada, en la que el pueblo ejerce directamente su soberanía.

La democracia representativa consagrada en nuestras leyes se incorporó a la historia del mundo occidental, cuando llegó codo con codo con el liberalismo económico. Liberalismo y democracia, son expresiones del individualismo del que fueron teóricos los pensadores de la Ilustración. Dos acontecimientos históricos los hicieron realidad; el primero sucede cuando las 13 colonias de Norteamérica se emanciparon de la monarquía inglesa y el otro, un poco después, cuando la Asamblea Nacional francesa de 1789 se declaró representante de la nación.

La democracia representativa, tildada alguna vez de democracia burguesa, se caracteriza por que el pueblo ejerce su soberanía a través de representantes electos en votaciones periódicas; los ciudadanos emiten su voto, los representantes gobiernan y los soberanos tienen que esperar para volver a ser protagonistas de la política, hasta que se convoca a otros comicios.

Es interesante recordar como; cuando Luis XVI convocó a los Estados Generales, en cada parroquia, en cada villa, se eligieron diputados en respuesta al llamado del monarca, los diputados, prepararon su viaje a la capital del reino e incorporaron a su equipaje, junto con sus credenciales que los acreditaban como integrantes de la asamblea, un cahier, un cuaderno con las quejas y peticiones de sus representados; eran instrucciones precisas que los votantes daban a quienes llevarían su voz a Versalles.

Así funcionó aquella primera incursión del pueblo en los asuntos del Estado. El diputado era un mandatario de sus electores y recibía por escrito indicaciones, encargos y peticiones; no se hacían campañas para ofrecer y prometer nada, al contrario, se recibían órdenes; sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba, narra André Maurois, que la Revolución Francesa comenzó como un idilio entre el pueblo y el rey, y desembocó en tumulto.