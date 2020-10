Así ocurrió con la peor de los últimos 70 años, en octubre-noviembre de 2007. Afectó a más de un millón de personas; miles de familias quedaron aisladas en sus viviendas con graves dificultades para obtener fármacos, agua potable y alimentos. En un mensaje a la nación, el presidente Felipe Calderón prometió actuar para evitar otra tragedia. Mintió. Gobernaba la entidad Andrés Granier, modelo de corrupción.

Sumemos otro factor: el manejo de las hidroeléctricas, como Peñitas. El presidente López Obrador visitará pronto Tabasco para tomar medidas a fin de que nunca más se vuelva a inundar . Sostiene que ello no sólo se debe a las lluvias, si no al mal manejo de las presas, pues no generan energía para no hacerle competencia a las particulares . Así se llenan las presas de agua y cuando hay huracanes las tienen que desaguar y viene la inundación .

En Tabasco y Veracruz surgió hace 3 mil años la civilización olmeca, una de las mayores de Mesoamérica. De ella persisten objetos y construcciones misteriosas, un acopio de monumentales esculturas talladas en roca traída de lejos, los asbestos de edificios desfigurados y raídos por los siglos. Muy poco se sabe de los hombres que la crearon y cuya herencia material la admiran ahora en París gracias a una magna exposición.

Pero sí sabemos que supieron adaptarse y aprovechar los bienes que le brindaba la naturaleza, conviviendo con ella. Supieron que Tabasco era el reino del agua y el verde de las selvas con sus prodigiosos frutos. Como cantó el poeta Carlos Pellicer más agua que tierra . Un lugar donde la tierra vive a merced del agua que sube y baja .

Pero un falso concepto de desarrollo y modernidad, destruyó la herencia ecológica de los olmecas. Igual la de quienes poblaron el valle de México y manejaron sabiamente el agua. Llegaron los españoles y la vieron como plaga. Hoy los habitantes de la otrora región más transparente del aire, o los del sureste, sufrimos la consecuencias. Y muy especialmente, como es habitual, los más pobres.