Lunes 12 de octubre de 2020, p. 12

San Cristóbal De Las Casas, Chis., A propósito del reciente fallecimiento de María Luisa Tomasini, nombrada abuelita de los zapatistas, Luis Urbina Zepeda, cronista de esta ciudad de Los Altos de Chiapas, contó una anécdota que involucró a ambos.

En los años de 1986-1987, cuando por mis funciones como trabajador de la cultura hice un viaje a la Ciudad de México para visitar instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México a fin de pedir apoyos para grupos artísticos para San Cristóbal, coincidimos con María Luisa, y como buena amiga de la familia Bassols me dijo que fuera a la embajada soviética porque nos podían donar algunos proyectores de cine para 16 milímetros , recordó.