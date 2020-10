La congregación indicó hece meses que, tras una indagación hecha por la agencia internacional Praesidium Inc., se comprobó que Martínez abusó de ocho menores al empezar la década de 1990.

No se han podido hacer las entrevistas a las víctimas, ya que es necesario que sean presenciales, por lo que básicamente se han leído expedientes y hecho algunas pláticas virtuales con actores involucrados.

La investigación del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México por posible negligencia en la actuación de integrantes de los Legionarios de Cristo relacionados con el caso del ex sacerdote Fernando Martínez, acusado de abuso sexual contra menores, se retrasó debido a la emergencia sanitaria, informó la Iglesia católica.

Biani López, quien denunció al ex cura en 1993 junto con otras niñas, dijo que no ha sido citada a declarar y lamentó que la nunciatura no comparta la información del caso –como informó a las víctimas en julio. Es una burocracia innecesaria y complica las cosas intencionalmente para desgastar a las víctimas .

Para ella será la segunda ocasión que se entreviste con Andrés Jasso, quien encabeza el tribunal a cargo de la investigación, ya que hace un año acudió con él para denunciar a Martínez, pero dijo que como era sacerdote de los Legionarios no podía atender este proceso.