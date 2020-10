Nos están poniendo muchas trabas por la pandemia. Yo ahorita ando en un juicio para que me dieran la declaración de ausencia, porque mi hijo dejó un niño. A él se lo llevan en enero de 2012 (en Ixtapaluca, estado de México) y el niño nació en abril. Necesito ponerle su apellido y que el menor no quede en la indefensión legal, explica en entrevista con La Jornada.

Una de las principales preocupaciones que doña Irma tiene en estos momentos, además de la propia ausencia de Porfirio, es la suerte del hijo de éste, su pequeño nieto de ocho años y medio, a quien no ha podido registrar con los apellidos de su papá, debido a un trámite burocrático que no ha logrado realizar pese a su insistencia.

Cuando a mi hijo se lo llevaron, las declaraciones de ausencia se hacían hasta los dos años y ahorita ya no, creo que es al mes o a los dos meses, pero yo no he tenido la oportunidad o la suerte de que me hagan la declaración de ausencia y me ponen muchas trabas en los juzgados , lamenta.

A su nieto, cuenta doña Irma, la familia ha preferido hablarle con la verdad: le dijimos que su papá está desaparecido y que él después se tiene que quedar para que lo busque. El niño nos dice que sí, pero es triste, porque no se imagina cómo le hace falta el papá. Está pasando una situación muy difícil y más todavía con las clases en línea que hoy debe tomar por la pandemia.

Junto con otras madres, doña Irma ha participado en las caminatas que se realizan en torno al Zócalo capitalino el primer miércoles de cada mes, pero también en las manifestaciones de protesta afuera del Senado para exigir a los legisladores que no extingan los fideicomisos con los que muchas familias, como la de ella, siguen haciendo búsquedas y se ayudan a subsistir.