La mayoría de las directivas de la Liga Mx no invirtieron en refuerzos; al contrario, se deshicieron de aquellos con salarios elevados. De lo que no se desprenden es del látigo para fustigar a los timoneles, a tal punto que éstos no quieren ceder futbolistas al Tri, como si estuvieran jugándose la vida en este torneo de escasas luces.

Lo que está en vilo es su disminuido sueldo, porque los ingresos de los entrenadores van en franca picada. Antes se decía que los salarios del futbol –jugadores y técnicos– estaban en una burbuja de lujo, bueno, pues se reventó como pompa de jabón. Tomás Boy casi se regala con tal de dirigir al Mazatlán.

Carlos Adrián Morales recibirá algo así como la quinta parte de lo que cobraba el Chepo de la Torre en Toluca. Hasta Miguel Piojo Herrera, del América, accedió a bajar sus pretensiones al renovar, aunque se aferró a meter a la nómina a algunos familiares. Hoy por hoy un mínimo de timoneles de la Liga Mx mantiene ingresos de primer mundo.

Quitaron el descenso ante la puja de Grupo Orlegi, sin embargo, los últimos trascendidos hablan de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no luce sólida en el juicio que ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) interpusieron los equipos Venados, Correcaminos y Leones Negros… Con bombo y platillo se anunció que está exenta del cochinero del FIFAgate, lo curioso es que la investigación la hizo la propia FMF.

Una maldición aqueja a los equipos líderes del certamen. La Máquina marchaba sobre rieles y la directiva se tornó un caos, que incluyó una orden de detención contra Billy Álvarez. Los Panzas Verdes juegan de lujo, están en la cima y de pronto se han quedado sin estadio; dependen de la caridad de Roberto Zermeño, dueño del inmueble, para recibir al América.

Argelia viene de vencer a Nigeria y amenaza al Tri, mientras que Gerardo Torrado anuncia nuevos partidos en Europa para noviembre ante dos muy buenos rivales y quiere meter a la selección en el top ocho. Tigres y Rayados están ansiosos por dar el banderazo en la apertura de estadios, si es que el semáforo epidemiólogico lo permite.

