or lo visto, esta historia tiene más capítulos que la Historia sin fin en búsqueda de la nada, única idea que parece anidar en la cabeza del presidente Trump. Ésa es la sensación que deja la interminable retahíla de dichos y contradichos con los que ha llenado las primeras planas de los diarios y todas las ediciones noticiosas en radio y televisión.

El escritor Bret Stephens explica en un largo artículo ( NYT 5/10) las razones por las que hay que desearle bien al mandatario, una de ellas es la posibilidad de juzgarlo en vida sobre las atrocidades cometidas durante su mandato. Pero lo que pudieran ser buenas razones para desear que supere este grave episodio ocasionado por el Covid-19, se ha convertido en una urgente necesidad por evitar que el presidente lo siga siendo. La inestabilidad emocional que ha manifestado, desde el momento en que abandonó el hospital, se ha vuelto cada vez más angustiante para quienes colaboran con él y el pánico se ha apoderado de algunos de ellos ( NYT 9/10).