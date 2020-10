oincidieron con la visita de Beatriz Gutiérrez Müller al papa Francisco varios acontecimientos. 1.- Días antes, Francisco había publicado la encíclica Hermanos todos ( Fratelli tutti). Es el mensaje de mayor contenido político de su pontificado. Resume su posición contra el neoliberalismo económico, el consumismo, la globalización, la persecución de los migrantes, también contra el creciente dominio de los gigantes de la digitalización. La encíclica reviste especial importancia porque ocurre en medio de la pandemia, cuando unos cuantas compañías y sus accionistas –Amazon, Microsoft, Facebook– multiplican sus ganancias a la vez que un número incontable de seres humanos enfrentan el contagio, la muerte y la pobreza. 2.- Mientras tanto, en México, el brazo financiero del neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, daba a conocer su receta para que nuestro país salga de la crisis, que incluye dos amargas medicinas: cobrar IVA de 16 por ciento a los alimentos y un gasolinazo. 3.- La respuesta del gobierno mexicano fue un rotundo no. Difícilmente pudo suceder en momento más propicio la reunión en Roma, porque enfatizó las coincidencias del pensamiento social de los jefes de Estado de El Vaticano y México, su compromiso con los pobres y el rechazo al neoliberalismo. Escribió la señora Gutiérrez Müller: Agradezco a su Santidad haberme recibido y juntos conversar acerca de los problemas de nuestro tiempo, pero también de las soluciones. Una de ellas, según hemos coincidido, es la fraternidad, valor que trasciende las religiones y los tiempos. En concreto, mirar al prójimo con ojos de amor y tender su mano, para juntos, salir adelante. En especial, él ha dicho, mirar y andar con los jóvenes y sus abuelos quienes eslabonan en el presente, el pasado y el futuro . Ahora hay un puente directo que no existía entre El Vaticano y el gobierno de AMLO.

C

Biden ganará, según The Economist

En la elección presidencial de hace cuatro años las empresas encuestadoras sufrieron un descalabro. La mayoría anticipaba el triunfo de Hillary Clinton, pero los resultados fueron otros. En beneficio de las encuestadoras habrá que recordar que Hillary obtuvo más votos individuales que Trump pero sucumbió ante el caprichoso modelo de los 538 votos electorales. La revista británica The Economist está ensayando otro modelo, que combina encuestas con índices económicos. Anticipa que Joe Biden obtendrá 335 votos electorales (la cifra que asegura el triunfo son 270) contra 203 de Trump. Un sólo índice bastaría para derrotarlo: el desempleo y el número de empresas que han cerrado.

Ombudsman social

Asunto: deficiencias en el IMSS

En el IMSS hay varias deficiencias en el servicio de primer nivel. No respetan los horarios de atención en el servicio del archivo para dar las altas. Está cerrado el hospital de Camelinas, en Michoacán, por lo que el servicio de urología no está atendiendo, probablemente por las decisiones de las autoridades derivados de la pandemia de Covid-19. Pareciera un mal menor pero no, el IMSS actualmente tiene deficiencias y falta de algunos medicamentos, pero sobre todo una pésima gestión.

Twiteratti

Escribe el Papa Francisco @Pontifex_es: Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. #FratelliTutti

