El presidente Andrés Manuel López Obrador no es el único que señala la opacidad con la que operan los más de 300 fideicomisos constituidos en México y que mueven más de 800 mil millones de pesos, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y algunos organismos privados también han hecho énfasis sobre su poca transparencia.

El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos, que manejaban 68 mil 400 millones de pesos.

La medida causó gran polémica, por lo cual el presidente López Obrador se comprometió entregar un informe detallado que contenga la manera en la que operaban los 109 fideicomisos que desaparecieron, así como la manera en la que el gobierno manejará esos recursos en el futuro.

A inicio de año, la ASF pidió a la Secretaría de Hacienda mejorar la vigilancia y el control de los fideicomisos para transparentar el manejo de los recursos públicos federales aportados y los objetivos para los cuales fueron creados, de modo que se pudiera definir una posible modificación, extinción o terminación de sus contratos.

Para Fundar, algo preocupante es que la información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, fragmentada, no es de fácil acceso, no tiene formato de datos abiertos y no maneja un lenguaje ciudadano, lo que aumenta su opacidad.