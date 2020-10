Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 12 de octubre de 2020, p. 3

En un pequeño puerto pesquero de Baja California, llamado San Felipe, los jóvenes no tienen muchas opciones para distraerse en las horas de ocio. El mar y el deporte son las pocas ofertas recreativas para una población que apenas rebasa los 15 mil habitantes. Por esa razón no es extraño que abunden boxeadores en la localidad, cuenta Elwin Soto, campeón minimosca por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Durante la pandemia cerraron el gimnasio que ocupaban los peleadores del puerto. Elwin acondicionó su casa para entrenar y los espárrings no escasearon. Eligió a tres de los más fuertes y sólo trabajó con ellos para no correr riesgos de contagios.

No hay mucho qué hacer por acá , explica; por eso no paré en estos meses. Yo entrené como lo hago siempre, incluso esta vez me siento más fuerte .

Desde la contienda que sostuvo en febrero pasado no volvió a subir al cuadrilátero. Tenía pendiente la segunda defensa de su título, pero no había condiciones para regresar.