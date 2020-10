Reyes Martínez Torrijo

Periódico La Jornada

Lunes 12 de octubre de 2020, p. 7

Un ángel recorrió el Paseo de la Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia este domingo. Se trata de la cuarta entrega de la campaña #Resiste, de la compañía teatral El Ghetto, que en esta ocasión realizó un homenaje a la obra del cineasta alemán Wim Wenders.

La propuesta empleó la tersura como materia de una escenificación realizada con mucho respeto, tacto y amor para infundir estos sentimientos y construir maneras más sanas de convivencia ante la pandemia, explicó a La Jornada Adrián Ladrón, protagonista de Wish you were here (Desearía que estuvieras aquí).

Dirigida por Agustín Meza, es una respuesta a la situación actual, en la que estamos desesperados por tratarse de un evento extraordinario , y un homenaje al guionista y director, refirió el actor.

El montaje de la campaña #Resiste, que busca reivindicar el teatro presencial y esencial, se desarrolló a bordo de un Turibús en vivo en el Paseo de la Reforma, desde el Auditorio Nacional y hasta el monumento a la Independencia; puede ser observado en la página de Facebook Facebook: dasghettoteatro y en la cuenta de Instagram @companiadeteatroelghetto.

Adrián Ladrón se mantuvo en la parte alta del transporte turístico mientras recorría parte de la histórica avenida. En tanto, desde la calle los transeúntes se sorprendían al atisbar la figura en lo alto, que por entre ramas y cables volaba ; desde la niña con muletas que se maravillaba y señalaba la visión, hasta los vendedores de juegos que detenían su venta para seguirlo con la mirada, los ciclistas que compartían la ruta al tiempo que lo observaban y el padre de familia que saludaba a la figura alada.