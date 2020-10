La filosofía china es muy clara si no quieres que se sepa, no lo hagas . Pero en este caso, el de los ex presidentes a juicio, sí se van a conocer muchas cosas porque sí lo hicieron. Sí cometieron delitos que deben llevarse a los más altos tribunales para que sean juzgados. Seguramente, creyeron que nunca se iba a saber y que nadie les podría reclamar.

Las acusaciones mutuas van en el sentido de que estos acontecimientos de la consulta y las firmas se hicieron como parte de la campaña política electoral, así lo declararon diversos integrantes del PAN y del PRI.

La oposición (el PRIAN) ya olvidó que lucró con la pobreza de millones durante décadas. Sexenio, tras sexenio, en campaña electoral, utilizaba a la población urgida de un poco de dinero y algo de comer, los convirtieron en acarreados. Prometieron llevar la electricidad a todos los rincones del país. Prometieron alimento, educación, atención médica para toda la población y, sucedió todo lo contrario.

Durante los sexenios pasados, México estuvo hundido en la corrupción, los gobiernos no hacían consultas, no les interesaba la opinión de sus gobernados. Lo que sí hacían: perseguían, encarcelaban, torturaban y desaparecían gente por preguntar, por opinar y buscar la verdad y el origen de la pobreza, por exigir fuentes de trabajo y mejores condiciones laborales.

El senador y ex presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, hizo hincapié en que los crímenes son muchos y no se olvidan. Luis Echeverría, es culpable de matanzas, como las del 68, porque no sólo sucedió en Tlatelolco, sino en otros puntos de la Ciudad de México y en otros Estados de la República. Carlos Salinas de Gortari privatizó, inconstitucionalmente, el patrimonio nacional. Vicente Fox y Felipe Calderón, continuaron preparando la Reforma Energética y violando Derechos Humanos. Han sido cómplices entre estos dos partidos por lo que se convirtieron en intocables . Así se han protegido entre ellos. Simulan acusarse mutuamente, pero todo es una farsa.

En otros países de Latinoamérica, algunos ex presidentes y ex funcionarios ya han sido procesados, pero en México, eso no sucedía. Hasta hoy es cuando eso se espera, se les enviará a juicio y pagarán la condena correspondiente. Es imprescindible que la impunidad no quede en la cuerda floja y el primer paso del juicio deberá ser la devolución de todo lo robado. Es por esto, el miedo a la verdad.

Enviamos un fraterno reconocimiento a la vida y obra del Dr. Mario Molina.

antonio.gershenson@gmail.com