uando ya no se sabe, lo menos que se puede hacer por uno mismo es cultivar algún tipo de paranoia ilustrada. Eso hice cuando el Presidente de la República y algunos representantes del mundo empresarial nos informaron de sus planes y proyectos de inversión para impulsar la recuperación económica.

Lo primero que uno debería hacer es contrastar esas cifras con el tamaño de la inversión bruta fija, con el producto interno bruto, su relación con la magnitud y el crecimiento de la formación de capital. Una vez hecho esto, aunque sea con cargo a cálculos rancheros y correlaciones, uno puede felicitar al gobierno y a los capitanes de la empresa y felicitarse por lo que podría anunciar una recuperación venturosa. O, también, no hacerlo, porque sin estar mal lo prometido, por sí mismo, es del todo insuficiente no sólo para sacar al animal económico de su pasmo, sino para dar sentido a la conversación entre el Estado y el capital que, como pocas veces en nuestra historia, se requiere para sanear una maquinaria de producción de bienes, mercancías, ganancias y servicios que está mal acostumbrada a una vida latente, lo peor que puede pasarle a una sociedad articulada por la producción mercantil y, en general, por las señales de eso que llamamos el mercado.

Lo anterior quizá no nos guste, pero lo que no se puede hacer es negarla como realidad y contexto donde se aprueban y rechazan acciones, omisiones, planes y hasta deseos del poder público constituido, los poderes de hecho y del capital y otras interpelaciones de la sociedad organizada y no.

Exigir al gobierno que no soslaye estas señales no implica pedirle rendición; por el contrario, que se apreste a dar la pelea lo mejor informado e ilustrado que se pueda. No más, pero tampoco menos.

Partir de los hechos duros y de los que nos lega la experiencia no es un ejercicio baladí, sino punto de partida obligado de una estrategia dirigida a enfrentar la recesión y poner a la crisis en dirección de salida. Se trata de propiciar la degradación de la recesión económica como acaba de ocurrir con el huracán Delta.

Pocos afrontaron la amenaza natural bajo la hipótesis de que el huracán perdería fuerza pronto. Más bien lo contrario. La movilización organizada para evacuar a turistas y lugareños fue eficaz y no pienso que alguien vaya a quejarse a la Comisión de Derechos Humanos por el desenlace del huracán. Ojalá y pudiéramos decir lo mismo de lo que se ha convertido para nosotros en una tormenta perfecta.