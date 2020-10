Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 11 de octubre de 2020, p. 7

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue reconocida por un juez de control como coadyuvante y parte ofendida en el juicio que se sigue contra Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la pasada administración, fallecido el pasado abril, y colaboradores cercanos, informó este sábado la oficina perteneciente a la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la decisión del juzgador, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, se incorporará como demandante al litigio que se sigue contra los ex funcionarios acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La citada unidad puede aportar más elementos contra los acusados, además de intervenir con alegatos y pedimentos como parte ofendida. Aunque Ruiz Esparza falleció enabril pasado, el proceso legal en su contra continúa, porque de acuerdo con Nieto Castillo la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000002/2020 no sólo incluye al ex secretario, sino contra su entorno cercano, por la presunta corrupción con el fin de favorecer a la empresa constructora OHL en el estado de México, así como con el posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística de México, entre otros.