Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 11 de octubre de 2020, p. 4

Kopoma, Yuc., Las medidas de austeridad y de combate a la corrupción permitieron al gobierno federal contar con recursos para realizar las aportaciones de anticipo a las empresas farmacéuticas que desarrollan la vacuna contra el Covid-19 sin necesidad de acudir al endeudamiento externo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de supervisión de las obras del Tren Maya.

Además, aunque parezca increíble, nos sobran los recursos. O, no nos faltan, para no presumir, porque ya no hay corrupción , aseveró.