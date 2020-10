De La Redacción

Domingo 11 de octubre de 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió al papa Francisco que la Iglesia católica, la monarquía española y el Estado mexicano “debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la Conquista de 1521 hasta el pasado reciente.

Ellos merecen no sólo esa actitud generosa de nuestra parte, sino el compromiso sincero de que nunca, jamás, se cometerán actos irrespetuosos a sus creencias, culturas y, mucho menos, se les juzgará o marginará por motivos económicos o racismo , afirmó en una carta que ayer entregó personalmente su esposa Beatriz Gutiérrez Müller al pontífice en el Vaticano.

Al tiempo que le solicitó en calidad de préstamo por un año tres códices –de las culturas mixteca, náhuatl y tolteca-chichimeca–, así como mapas de Tenochtitlan, López Obrador le planteó que sería un acto de humildad y a la vez de grandeza que la Iglesia católica, independientemente del debate de si Miguel Hidalgo y Costilla fue excomulgado o no, reivindicara la gesta histórica del padre de nuestra patria .

Recordó que al ser acusado de hereje, Hidalgo se defendió exclamando: “Abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos no son católicos sino por política: su Dios es el dinero, y las conminaciones sólo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español?