La Jornada

Domingo 11 de octubre de 2020

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena y diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, reiteró que fue el ganador de la encuesta para definir dicho cargo y emplazó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a reconocer su triunfo: Lo invito a que rectifique o que renuncie .

Por separado, y al reiterar un llamado a la unidad, el coordinador de los diputados federales de Morena y también aspirante a la presidencia del partido, Mario Delgado, conminó a los morenistas a dejar de lado las descalificaciones ya que las divisiones benefician a la derecha, pero apuntó que no le sirve a la Cuarta Transformación un partido cuya dirigencia no recorre el país.

El INE anunció el viernes que hubo un empate técnico entre los dos aspirantes, por lo que se realizará una nueva encuesta de desempate.

Lorenzo Córdova, responsable de la democracia mexicana, afirmó que la contienda interna está empatada por 5 centésimas, debiera saber que por un solo voto se gana. Supina ignorancia o mala fe. Se negó a reconocer mi victoria , difundió Muñoz Ledo ayer en redes sociales.

Más tarde, en conferencia de prensa, el ex embajador adelantó que acudirá este lunes al mediodía a la sede del partido en la calle de Chihuahua 216 en la colonia Roma, a tomar posesión como dirigente porque gané, y no me voy a echar para atrás, todos saben que nunca me he rajado ; también convocó a los simpatizantes a acudir al acto, pero si no es posible jurídicamente posible, hablo simbólicamente o jurídicamente, yo estoy declarando mi victoria ahí .

Por la noche, en un encuentro con simpatizantes, Muñoz Ledo dijo que los recursos empleados por Mario Delgado no se obtienen “ni robando los bancos del país; esa cantidad significa que hubo lavado de dinero o dinero del narco”. Llamó a los morenistas a reaccionar por todos los medios ya que es un peligro nacional , y aseguró que el propósito del grupo que apoya a Delgado es acorralar al Presidente de la República para quedarse con el poder.