Me preguntaba si es posible ponerle camisa de fuerza a cualquier virus para evitar su propagación aquí, en Alemania, en Chiconcuac o donde fuera. Yo creo que no. Y la manera grosera y ruin que tienen de increpar resultó digno de un espectáculo de merolicos. Nunca de un representante del pueblo.

En ese mismo sentido los reclamos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por no garantizar el derecho a una vida libre de violencia (me sonó a pleonasmo por todo lo que vi en las calles), los hallé hartamente sospechosos, porque, insisto, estos mismos conglomerados de mujeres no asaltaron la plaza pública en sexenios anteriores, cuando los feminicidios estaban, como ahora quizás, a todo lo que daban, o es acaso que surgieron los violadores de dos años a la fecha? No lo creo, pero las escenas que se han visto en la plaza del mercado y la política, están muy lejos de lo que ocurre en el día a día del pueblo honrado y trabajador al cual pertenezco.

Rebeca G. Anduiza

Frena, ejemplo del rechazo al cambio

Frena es el vivo ejemplo del rechazo al cambio, del miedo a la libertad, como diría Erich Fromm, y del miedo al acercamiento colectivo a la igualdad. Quienes se identifican con ese organismo se niegan a oír y observar otra cosa que no sea su enajenación o la búsqueda aviesa de conservar privilegios ¿el caso de sus financiadores? Se niegan a sí mismos la palabra en el entendido de que el intercambio de argumentos no es su fuerte, por ello se apasionan histéricamente con la reiteración de ideas fijas, repetidas y desbordadas, donde confluyen intereses diversos, pero con una pizca de fanatismo. Han elegido su propia prisión en el Zócalo de la Ciudad de México, como para ejemplificar su audaz fuga de la justicia. Presumen representar las buenas conciencias, pero hay un abismo entre conciencia y autoengaño.

Eduardo del Castillo V., directorde Códice

Defiende la vida animal

El 4 de octubre se celebró el Día mundial de los animales, pero los medios, impresos y electrónicos, apenas le dieron espacio marginal. En esa fecha se celebra la vida en todas sus formas, sin importar las diferencias, porque todos somos parte de la misma realidad, animada e inanimada.

Cada año la humanidad mata cerca de 100 mil millones de animales terrestres y más de un billón marinos para nuestro consumo. Esto es una masacre sin parangón en la historia del planeta, que plantea un desafío ético de primera magnitud. Este consumo desbocado, acompañado del desperdicio sin precedente por no ser especies comerciales , agrava el problema del hambre en el mundo, en particular en las regiones menos desarrolladas; provoca enormes desequilibrios ecológicos y es nocivo para nuestra salud. Quizás el Covid-19 sea una respuesta de la naturaleza a nuestra actitud devastadora.

Además −por si fuera poco− instrumentalizamos a los animales por razones puramente venales (tráfico de fauna silvestre, para la investigación científica y farmacéutica o por mera diversión: corridas de toros, peleas de perros y de gallos, zoológicos, circos…). Cuidemos la Tierra, es nuestro hogar. (Carta resumida)

Ángel Serrano