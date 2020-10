Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 11 de octubre de 2020, p. 21

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El gobierno de México entregó a su par de Guatemala al ex líder guerrillero Julio César Macias López, de 77 años, detenido en Acapulco. El fundador de las Fuerzas Armadas Rebeldes Guatemaltecas, conocido como César Montes, fue trasladado vía aérea al aeropuerto de Tapachula y de allí fue llevado vía terrestre a la frontera con el país del sur. Añadieron que el ex guerrillero fue entregado a las autoridades guatemaltecas bajo un fuerte operativo de seguridad puesto en marcha en ambos lados de la frontera de Talismán-El Carmen por autoridades migratorias y militares de los dos países. El gobierno guatemalteco trasladó vía aérea al ex comandante guerrillero, quien portaba una careta y fue sometido a revisiones sanitarias por la pandemia de Covid-19.