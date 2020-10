Explicó que muchas de las empresas que ahora evalúan la situación confían en que el país mantendrá un ambiente propicio para las inversiones, incluso cuando ciertas reglas cambien.

Expresa que, por más esfuerzos que haga el gobierno por intentar dar fortaleza a las empresas de energía, se necesitan recursos.

El gobierno debe invertir en crudo y plantas de generación, entre otros, y en este momento eso no sucederá y menos en un periodo de recesión. Aunque el gobierno quiera promover ciertas cosas, no podrá hacer todo, pues no hay recursos, y el sector energético es intensivo en capital, no son unos cuantos millones, son miles de millones que se necesitan , explica.