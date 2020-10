Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 11 de octubre de 2020, p. a10

No hay una fórmula para el regreso del público al basquetbol que sea convincente. Permitir el acceso de unos cientos de personas no tiene un impacto significativo en las finanzas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), sostiene el presidente del organismo, Sergio Gánem. En cambio, con la pandemia el riesgo es muy alto para la salud y puede ser una amenaza a la fuerte inversión económica en juego.

No necesitamos la taquilla , advierte Gánem; no va a ser significativo el ingreso económico si permitimos el acceso a 500 personas. Representa poco frente a la gran inversión de dinero que se hizo. En lo personal, estoy en contra de que regresen los aficionados en toda la temporada mientras no existan condiciones seguras .

La singularidad de cada ciudad que participa en la Liga matiza el impacto económico para los equipos. Hay localidades en donde los ingresos por taquilla pueden ser más importantes que en otras. Aun así, explica, decidieron resguardar la seguridad sanitaria del torneo.