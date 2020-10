Tras estos resultados de la tercera jornada del torneo continental, España suma siete unidades, mientras la Mannschaft tiene cinco, Ucrania tres –próximo rival de la Roja el martes– y cierra el Grupo 4 Suiza, con un punto. Un certamen que no mantuvo alejado al coronavirus, pues jugadores de Israel y República Checa dieron positivo en las pruebas médicas.

No era un partido fácil , dijo Luis Enrique; no fue un juego en el que hayamos estado especialmente fluidos, en general ninguno; ha sido un rival fuerte físicamente y no dejó de presionarnos .

En el mismo momento, en el Olímpico de Kiev y con algo de público en las gradas, Alemania también logró la victoria con goles de Matthias Ginter al minuto 20 y Leon Goretza al 49, mientras por los ucranianos marcó Ruslan Malinovskyi por vía penal al 77.

El seleccionador alemán, Joachim Löw, quien dijo que estaba decepcionado y enfadado tras el empate 3-3 el pasado miércoles en un amistoso contra Turquía –a pesar que jugó con un equipo B–, esta vez mandó a casi todas sus estrellas para llevarse los tres puntos, tan necesarios para tratar de disputarle a España el liderato del grupo.

Podríamos haber ido 3 o 4 a cero antes de recibir el penal. Pero en cuanto al juego, dimos muy pocas opciones a los ucranianos , dijo Löw.

Por otra parte, el mediocampista israelí Nir Bitton y tres jugadores de la selección de la República Checa dieron positivo por el coronavirus antes de su partido de la Liga de Naciones este domingo.