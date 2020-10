Periódico La Jornada

Domingo 11 de octubre de 2020, p. 4

El reconocido jazzista Herbie Hancock afirma: Vivimos tiempos difíciles, pero los superaremos. No solos. Estamos conectados. Juntos, alrededor de las causas de paz y justicia, somos poderosos . Así lo dijo el pianista en la tercera entrega de la serie Sound / Stage de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), que en esta ocasión se vincula con al movimiento Black Lives Matter.

En el episodio Power to the People! (¡Poder para el pueblo!), que se puede admirar en https://soundstage.laphil.com/power-to-the-people/, se interpretaron Banner (Bandera), de la compositora Jessie Montgomery; Sorrow (Pena), de la Sinfonía No. 1, Afroamericana, de William Grant Still, y Rise Up (Levántate), de Andra Day.

Se trata de una continuación del festival Power to the People! Que LA Phil suspendió por la pandemia y “rinde homenaje a las voces negras y a la excelencia, desde la expresión de orgullo de William Grant Still hasta la reimaginación de Jessie Montgomery del himno nacional para una América del siglo XXI, pasando por la vocalista Andra Day en Rise Up”, explica la agrupación musical.

La pieza de Montgomery fue interpretada por más de 20 ejecutantes de cuerdas de LA Phil, dirigidos por Gustavo Dudamel. Con acordes que van construyendo registros diferentes: un recorrido por ritmos e interpretaciones de varios lenguajes musicales.