Además, 75 por ciento de las personas que padecen un trastorno de la personalidad no tiene servicios especializados y señaló que los CIJ han hecho un gran esfuerzo por trasladar sus servicios terapéuticos a plataformas en línea, con lo que ha conseguido seguir brindando apoyo a los jóvenes durante la pandemia de Covid-19.

En la reunión anual de pacientes, ex pacientes y familiares de los CIJ, expuso ayer que se calcula que entre 10 y 20 por ciento de los adolescentes padece algún trastorno mental, y que el más frecuente y que más problemas genera es la depresión. Más que cánceres, que diabetes, la mayor enfermedad hoy es la depresión .

Estos padecimientos, que son muy complejos, tienen que atacarse de manera conjunta para tener mejores resultados. En ese sentido, doy todo mi reconocimiento a aquellas personas que han logrado superar una adicción.

José Inés Ramírez Hernández, uno de los pacientes de los CIJ que tiene 18 años de abstinencia, expresó que la adicción te atrapa y sientes que no puedes salir de ella . Reconoció que fue muy doloroso percatarse de que no podía dejar el consumo de alcohol y drogas y que cuando llegó a los CIJ le enseñaron que lo más grave no es consumir, sino las cosas que llevan al consumo. Cuando comprendí eso, pude salir con la gran ayuda que tuve de todos quienes están en los Centros de Integración Juvenil .

Salud mental, hoy tema de política pública central