omo seguramente usted lo imagina, he tomado prestado el título de la obra memorable del gran escritor Francisco del Paso, para referirme no al de Maximiliano, sino a otro imperio, tan terrible como todos los demás, pero dotado de armas devastadoras, de tal poder que podría terminar no sólo con la humanidad, sino con la vida misma que existe en el planeta, y quizás también con este.

Sí, por supuesto me refiero al imperio creado y dominado por nuestro país vecino, Estados Unidos, que a partir de una declaración realizada en 1823 por su quinto presidente, James Monroe en la que se sentencia América para los americanos , lograron llegar a ser el imperio más importante del mundo, mediante un proceso que se inició al final de la Segunda Guerra Mundial, historia de sobra conocida. Dado que nuestro país es vecino del territorio de este imperio, resulta de la mayor importancia que en estos días estemos atentos a lo que allí sucede, pues de ello depende el futuro no sólo de México, sino de todo nuestro planeta, en virtud de un proceso electoral, que haiga sido como haiga sido , sería posible elegir a un personaje que mucho nos recuerda a aquel emperador romano llamado Nerón, recordado entre otras cosas, por haber incendiado Roma, capital entonces de su imperio.

Es posible que algunos lectores de este artículo consideren que estoy exagerando las cosas, sin embargo dados los desvaríos y las incongruencias mentales de este individuo, me temo que si los estadunidenses deciden seguir poniendo en sus manos el destino no sólo de Washington sino del planeta entero, en lugar de pensar en la antorcha que utilizó Nerón, debemos pensar que Trump tiene a su disposición un pequeño botón para enviar cohetes con cargas nucleares a cualquier parte del mundo, sea Moscú, Terán, Pekín, Pyongyang o Caracas, sin descartar a la capital de nuestro país poblada según él por bad hombres.

Por ello es importante que en estos días dediquemos nuestra atención a lo que está sucediendo y ha sucedido durante los pasados cuatro años, cuando este enfermo mental sediento de poder logró llegar a la presidencia de ese país, con un claro deseo de convertirse en su emperador, siguiendo los pasos de aquel señor de los bigotitos simpáticos, a quien todos sus compatriotas se acostumbraban a saludar con el brazo extendido, repitiendo la conocida frase Heil Hitler.