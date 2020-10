Tras haber denunciado hace un año que era víctima de actos discriminatorios en su trabajo debido a su orientación sexual, el docente y actor Fernando Vesga señaló que sigue el clima de acoso en su contra en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y que los organismos gubernamentales encargados de apoyarlo no sólo no han cumplido esa labor, sino que incluso comenzaron a investigarlo a él, en vez de a sus agresores. Como informó este diario el 19 de noviembre de 2019, Vesga señaló que fue marginado de la posibilidad de optar por un puesto más alto en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Poli, debido a que el director del plantel Santo Tomás se lo negó por el hecho de ser homosexual.

En entrevista, detalló que de ese momento a la fecha, el hostigamiento sigue. Mi jefa inmediata, Elizabeth Aguilar, me dice que no cumplo mis labores y me cita para entregarme documentos que necesito , pero cancela los encuentros sin razón alguna.