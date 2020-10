Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 10 de octubre de 2020, p. 4

El rechazo a la eliminación de fideicomisos, así como la negativa en Chihuahua a entregar agua a Estados Unidos tiene fines electorales, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que México habría pagado la cuota hídrica que le corresponde de acuerdo con el tratado internacional de aguas de 1944, tan sólo con lo que se ha evaporado durante las protestas en aquel estado, pero anteponen los intereses particulares y partidistas a los de la nación .

Pidió a sus adversarios “que no se vayan a quedar con el Zócalo; es decir, que no acaparen, que nos pongamos de acuerdo, porque cuando termine la pandemia (del Covid-19) nosotros vamos a estar informando desde ahí.

No va a haber desalojos. Es un acuerdo que desde ahora les propongo a los de Frena (Frente Nacional Anti-AMLO), a los de México Sí, a la Boa, y a todos con el fin de que nos permitan ocupar el Zócalo un día al mes. Si están los de Frena, pueden moverse a una plaza cercana, terminamos y pueden regresar. Si están los de México Sí, lo mismo. Nada más para ser equitativos, que haya igualdad, que todos tengamos posibilidad de manifestarnos .