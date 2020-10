11 de marzo: El virus no tiene la menor posibilidad contra nosotros. Ninguna nación está tan preparada o es más resistente que Estados Unidos .

6 de marzo: “Todos los doctores me dicen: ‘¿cómo es que sabe tanto sobre el virus?’ Quizá yo tenga una capacidad natural. Quizá debí dedicarme a esto en lugar de ser candidato a presidente”.

24 de enero. China ha estado trabajando muy duro para contener el coronavirus... En particular, en representación del pueblo estadunidense quiero agradecer al presidente Xi .

3 de abril: Llevar mascarilla es algo voluntario... Yo prefiero no utilizarlas, algunos lo harán y está bien .

24 de abril: Veo que el desinfectante noquea al virus en un minuto... ¿No habría alguna forma de hacer algo así con una inyección en el interior o casi una limpieza?

28 de julio: Como saben, he tomado hidroxicloroquina durante 14 días. Y aquí estoy. Creo que funciona en las fases previas de la enfermedad .

19 de septiembre: El virus no afecta virtualmente a nadie. Es increíble. Afecta a personas mayores con problemas cardiacos .

22 de Septiembre: Este gobierno chino, y la Organización Mundial de la Salud, que está virtualmente controlada por China, declararon falsamente que no existía prueba de transmisión entre seres humanos .

29 de septiembre: Llevo una mascarilla y me la pongo cuando creo que la necesito .